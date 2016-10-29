 Bitnel itiraf etti – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bitnel itiraf etti

    Bitnel itiraf etti

    Mhk Başkanı Namoğlu’nun hakem yorumu: “Kendisi ile konuştum. Derneğe gitmiş bir şeyler söylemiş. Yanlış yaptı, böyle bir ortamda derneğe gidip bu konuları konuşması kadar yanlış bir şey olamaz. Savunmasını verecek”

    Geçtiğimiz sezon oynanan olaylı G.Saray-Trabzonspor derbisinde bordo- mavililer aleyhine bariz hatalar yapan hakem Deniz Ateş Bitnel'in Son Kale Trabzon Grubu'ndan Asım Turan'a yaptığı açıklamaları dün geniş şekilde duyurmuştuk. Bomba etkisi yapan bu haber sonrası Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Bitnel ile ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. Namoğlu, "Kendisiyle konuştum. Evet, derneğe gitmiş bir şeyler söylemiş. Yanlış yaptı, böyle bir ortamda derneğe gidip bu konuları konuşması kadar yanlış bir şey olamaz. Kendisine bunu söyledim. Biz yazılı savunmasını istedik. Verdiğinde Disiplin Kurulu'na göndereceğiz. Hatalı bulunursa yıl cezası verilecek. Maçlarda görev alamayacağı için otomatik olarak klasman düşecek. Böyle bir ortamda gidip, o maçla ilgili konuşması, ki bu dost sohbeti de olsa yanlıştı" ifadesini kullandı.

    KOMİSYON ARAŞTIRACAK
    Bu arada Namoğlu başkanlığındaki MHK, kendilerinden önceki dönemde yaşanan bu olayı derinlemesine araştırması için bir komisyon kurulmasına karar verdi. Olayı ince ayrıntısına kadar inceleyecek olan bu komisyonun raporuna göre yeni gelişmeler kaçınılmaz olacak. Olaylı derbi zamanında MHK'nin başkanı Kuddusi Müftüoğlu'ydu. Bitnel'in 'Son anda değiştirildiler' dediği yardımcılıklar Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar, Özgüç Türkalp ve Murat Özcan'dı.

    HAKEM BASIN TOPLANTISI YAPMALI
    Trabzonspor camiası, 'in geçtiğimiz sezon oynanan ve hakem kararlarının damgasını vurduğu Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalara kayıtsız kalmadı. Yerel gazeteler dönemin Merkez Hakem Kurulu'na ağır şekilde yüklenirken, "Bu iddialara cevap verin" başlığı atıldı. Trabzonspor yönetimi ise Bitnel'in yaptığı açıklamaları yetersiz buldu. Bordo-mavili yöneticiler Bitnel'in konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyerek gerçekleri kamuoyuyla paylaşması gerektiğine vurgu yaptı. Trabzonsporlu taraftarlar da "Yine Trabzonspor, yine saha dışı masa oyunları" ve "Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları basit bir konu gibi geçiştirilmemeli" yorumlarında bulundu.

    DENİZ ATEŞ BİTNEL NE DEMİŞTİ?
    Benim yardımcılarım sebepsiz yere G.Saray-Trabzonspor derbisinden önce bir anda değiştirildi. Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirmeleri sonucu oldu. Bu karşılaşma ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu karşılaşmanın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm. Kesinlikle bu karşılaşmada yan hakemlerin talimat aldığına inanıyorum ve beni günah keçisi yaptılar.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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