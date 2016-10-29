Bir ayda 10 bin 61CELL’li oldu

Turkcell, Trabzonsporluların özel hattı 61CELL'in, bir ayda 10 bine yakın müşteri sayısına ulaştığını açıkladı. Turkcell, 61CELL'lilere Platinum ayrıcalığı getireceğini bildirip "Rengimiz Belli Hattımız Belli' diyen taraftarın 61 heyecanına ortak olan Turkcell, tarifelerine yenisini ekledi. Bu kapsamda 61CELL'liler en yeni cihazlarda özel tekliflerden ücretsiz vale ve havalimanı transferine, indirimli araç kiralamadan hediye sinema biletine kadar birçok eşsiz ayrıcalıklardan faydalanabilecek.