Bir ayda 10 bin 61CELL’li oldu
Turkcell, Trabzonsporluların özel hattı 61CELL'in, bir ayda 10 bine yakın müşteri sayısına ulaştığını açıkladı. Turkcell, 61CELL'lilere Platinum ayrıcalığı getireceğini bildirip "Rengimiz Belli Hattımız Belli' diyen taraftarın 61 heyecanına ortak olan Turkcell, tarifelerine yenisini ekledi. Bu kapsamda 61CELL'liler en yeni cihazlarda özel tekliflerden ücretsiz vale ve havalimanı transferine, indirimli araç kiralamadan hediye sinema biletine kadar birçok eşsiz ayrıcalıklardan faydalanabilecek.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Bir ayda 10 bin 61CELL’li oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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