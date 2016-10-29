 Beyin yıkıyor – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Beyin yıkıyor

    Beyin yıkıyor
    Teknik direktör , Galatasaray ve Çorum Belediyespor maçları sonrası kazanma alışkanlığı vurgusu yaptı. Kazanma alışkanlığının takım olma yolunda ve öz güven kazanma adına önemini futbolcularına anlatan tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçının yeni kazanımlar adına önemli bir maç olduğuna vurgu yaptı.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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