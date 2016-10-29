Beyin yıkıyor
Teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray ve Çorum Belediyespor maçları sonrası kazanma alışkanlığı vurgusu yaptı. Kazanma alışkanlığının takım olma yolunda ve öz güven kazanma adına önemini futbolcularına anlatan tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçının yeni kazanımlar adına önemli bir maç olduğuna vurgu yaptı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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