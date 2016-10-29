Aralıkta açacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programa katılmak için gittiği Trabzon'da Akyazı Stadı'nın açılış tarihini net olarak duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Aralık ayında denizin altından geçecek Avrasya Projesi'ni açacağız, aralığın hemen yarısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Trabzon'daki Akyazı Stadyumu ile birçok projeyi hizmete açacağız" diye konuştu.
TEMELİNİ DE ATMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 24 Kasım 2013'te Trabzon Akyazı Spor Kompleksi'nin temelini atmıştı. Erdoğan, "Bu stadyum bizim Trabzon'a sözümüzdü. Tüm zorluklara rağmen sözümüzün arkasında durduk" demişti.
BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Trabzonspor'un akşam idmanını ziyaret etti. Bakan Soylu'yu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile Ersun Yanal karşıladı. Bir süre idmanı izleyen Bakan Soylu daha sonra teknik heyet ve oyuncularla saha içinde bir araya gelip, Çaykur Rizespor maçında başarı diledi.
120 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 120 milyon liralık gelir hedefini aştıklarını belirtti, "2017 yılında bunun sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bülbüloğlu, "Geldiğimiz günden bu yana önhemli işler yaptık. Kombine satışlarını da tamamlayarak iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
TEMELİNİ DE ATMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 24 Kasım 2013'te Trabzon Akyazı Spor Kompleksi'nin temelini atmıştı. Erdoğan, "Bu stadyum bizim Trabzon'a sözümüzdü. Tüm zorluklara rağmen sözümüzün arkasında durduk" demişti.
BAKAN SOYLU'DAN ZİYARET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Trabzonspor'un akşam idmanını ziyaret etti. Bakan Soylu'yu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile Ersun Yanal karşıladı. Bir süre idmanı izleyen Bakan Soylu daha sonra teknik heyet ve oyuncularla saha içinde bir araya gelip, Çaykur Rizespor maçında başarı diledi.
120 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 120 milyon liralık gelir hedefini aştıklarını belirtti, "2017 yılında bunun sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bülbüloğlu, "Geldiğimiz günden bu yana önhemli işler yaptık. Kombine satışlarını da tamamlayarak iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Aralıkta açacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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