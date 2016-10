Yüzyılın itirafı

Geçtiğimiz sezon oynadığı ve hakem Deniz Ateş Bitnel 'in tartışmaları kararlarıyla damgasını vurduğu Galatasaray-Trabzonspor derbisi ile ilgili şok gerçekler ortaya çıkıyor. Olaylı maçın ardından Trabzonspor taraftarların tepkilerine maruz kalan ve İstanbul'da bir amatör küme maçı yönetirken de Son Kale Trabzon isimli Trabzonspor taraftar grubu tarafından protesto edilen hakem Deniz Ateş Bitnel, bu grubun bir üyesiyle bir araya geldi. Son Kale Trabzon Grubu'ndan Asım Turan ile konuşan Deniz Ateş Bitnel, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bitnel, görev aldığı Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yardımcılarıyla daha önce çalışmadığını belirterek, "Benim yardımcılarım sebepsiz yere bu maçtan bir gün önce bir anda değiştirildi. Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirilmeleri sonucu oldu. Bu karşılaşma ve diğer yönettiğim maçlarla ilgili hiçbir zaman bir kurum veya kişilerden talimat almadım ancak bu karşılaşmanın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm. Kesinlikle bu karşılaşmada yan hakemlerin talimat aldığına inanıyorum ve beni günah keçisi yaptılar" ifadesini kullandı.Deniz Ateş Bitnel, bugüne kadar kendisine verilen sözlerin tutulmadığını da ifade ederek, "Bu zamana kadar beklememin sebebi; merkez hakem komitesi başkanı 1 yıldır benimle birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini söylüyor ancak her defasında da beni oyalıyordu. TFF bana hiçbir şekilde sahip çıkmadı, hiçbir şekilde çağrılarıma, aramalarıma cevap alamadım. Taa ki eşim yaşanan olaylar sonucu genel müdür olarak çalıştığı bankadan benim yüzümden çıkarılıp, 6 yaşındaki çocuğum psikolojik tedaviye başlayana kadar. Bu kadar şey üst üste gelince ve her şekilde benden habersiz gelişen bu oyunlar sonucu mağdur olan ben olunca dayanamayıp konuşma kararı aldım. Basın toplantısı düzenleme gibi bir şansım yok. Daha doğrusu bana bu şansı verecek cesaret kimsede yok" şeklinde konuştu. Bitnel, son dayanağının kendisiyle birlikte mağdur olan Trabzonspor'un olduğunu da ifade ederek, "Bu camianın ve Trabzon halkının doğruyu göreceğine adım gibi eminim" dedi.Galatasaray derbisinde verdiği hataları kararlar sonrası Trabzonspor camiası tarafından yoğun şekilde eleştirilen hakem Deniz Ateş Bitnel, bordo-mavili yöneticilerle iletişime geçmek istiyor. Ancak Trabzonspor yönetiminin şu ana kadar bu görüşme taleplerine cevap vermediği ve Deniz Ateş Bitnel'in basın toplantısı düzenlemesini istediği belirtildi. Trabzonspor yönetim kurulu, Deniz Ateş Bitnel'in açıklamalarından sonra resmi girişim yapıp yapmama konusunu da yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacak. Bordo-mavililerin suç duyurusunda bulunma kararı alması durumunda ise yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel ile MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nu sürece dahil etmesi bekleniyor.Deniz Ateş Bitnel'in itirafları sonrası tüm gözler dönemin MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve o maçta Bitnel'in yardımcılıklarını yapan Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çınar, Özgüç Türkalp ve Murat Özcan'a çevrildi.Hakem Deniz Ateş Bitnel, gündeme bomba gibi düşen sözleri sonrasıhemen düğmeye bastı.'e bunları neden söylediğini sordu ve detaylı olarak savunmasını aldı. Şimdi artık MHK'ninhakkında vereceği karar bekleniyor.Trabzonspor, geçtiğimiz sezon hakem hatalarından çok çekmişti. Akhisar, Galatasaray, Konyaspor, Gaziantepspor, Mersin, Çaykur Rize ve son olarak Galatasaray maçlarında hakem kurbanı olan Fırtına'nın 19 puanı buharlaşmıştı. Bordo-mavili taraftarlar, "Yeter artık. Bu sezon resmen katlediliyoruz" diye defalarca isyan etse de değişen bir şey olmamıştı.Geçen sezon ligin 22. haftasında Türk Telekom Arena Stadı'ndaki Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Deniz Ateş Bitnel'in verdiği kararlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'un 2 penaltısını vermeyen hakem Bitnel, Sabri'nin Marin'i itmesine ve Sefa'nın topunu Hakan Balta'nın eliyle kontrol etmesini görmezden gelmişti. 88. dakikada ise Cavanda'nın Umut Bulut'a herhangi bir teması olmamasına rağmen ceza sahası içerisindeki bir pozisyonda penaltı noktasını gösterip, Galatasaray'ın skoru 2-1'e getirmesine neden olmuştu. Ayrıca karşılaşma içerisindeki takdir haklarını da hep ev sahibi takımdan yana kullanan Deniz Ateş Bitnel, dört Trabzonsporlu futbolcuya (Cavanda, Özer, Salih ve Aykut Demir) kırmızı kart göstermiş ve bu pozisyonların birinde daha fazla dayanamayan Salih Dursun, hakemin elinden aldığı kırmızı kartı Bitnel'in kendisine göstererek, Türk futbolunda bir daha görülmesi zor bir duruma imza atmıştı.