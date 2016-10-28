Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da Çorum Belediyespor'u yenerek gruplara kalan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'in 9. haftasında 30 Ekim Pazar günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçında kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'u yenerek moral bulan bordo-mavililer Karadeniz derbisinde konuk edeceği Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Ersun Yanal'dan kazanma alışkanlığı vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, Galatasaray ve Çorum Belediyespor maçları sonrası kazanma alışkanlığı vurgusu yaptı. Kazanma alışkanlığının takım olma yolunda ve öz güven kazanma adına önemini futbolcularına anlatan tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçının yeni kazanımlar adına önemli bir maç olduğuna vurgu yaptı.



Yanal, kadroyu bozmayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor karşısında rotasyona giden Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor mücadelesinde Galatasaray karşısında başarılı bir performans ortaya koyan kadroyu bozmayı düşünmediği belirtildi. Sarı-kırmızılı takım karşısında dikkat çeken bir performans ortaya koyan savunma kurgusunu bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Fabian Castillo ve Matus Bero'nun durumları iyi gitmesi, Karadeniz derbisi öncesinde tecrübeli teknik adamın elini güçlendirdi.

Çaykur Rizespor karşısında forvet hattında form grafiği her maçta daha da yükselen Dame N'Doye'nin forma giymesi bekleniyor. Galatasaray galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Senegalli golcü, Çorum Belediyespor karşısında da turu getiren gole imza atarken, bu performansı Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde teknik heyeti memnun etti.



Trabzonspor Divan Genel Kurul toplantısı yarın saat 13:00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda yapılacak.