Trabzonspor’a 12 yeni otomobil

Trabzonspor'un sponsorlarından Doğuş Otomotiv, sponsorluk sözleşmesi kapsamında 12 adet Audi marka aracı bugün kulübe teslim etti. Bahadır Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ömer Kemerkaya tarafından Genel müdür yardımcısı Osman Aydın'a teslim edilen 9 adet A3, 2 adet A4 ve 1 adet A7 modelindeki Audi marka araçlar teknik heyet ve futbolcuların kullanımına sunuldu.