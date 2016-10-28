PFDK yine ceza kesti
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:07
- TFF Eskişehirspor'a cezayı kesti
Toplam 9
Yorum
es es 34 Boyle hakemlerle futbol zor
- Şenol Güneş o isimleri kadroya almadı
Toplam 10
Yorum
BEYAZ su ise bak ya orta sahanin en iyi 2 ismi oguzhan ve gokhan haftalardir sakat,ustune birde atiba napoli maci dusunulerek dinlendiriliyo,tam da rakiplerle arayi acacagimiz zaman insallah puan yada puanlar kaybetmeyiz.
- ''Sinsice ve yalan...''
Toplam 15
Yorum
karakartal Bunu hangi verilere dayanarak diyorsun.Aboubakarın son vuruşu yok, o bir kanat forvet,azami atacağı gol 15 olur.Ama Gomez gibi oyuncunun gol ortalaması 25 olur.
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