 PFDK yine ceza kesti – Fotomaç – 28 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yine ceza kesti

    PFDK yine ceza kesti
    , Trabzonspor'a G.Saray derbisinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar için 45 bin TL para cezası verdi ve kale arkası tribündeki taraftarlara da bir maç yasak getirdi. Kuzey kale arkası misafir tribün 418, 419, 420, 421 bloka giriş yapan seyircilerin Passolig'leri de bir sonraki maç için bloke edildi.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK yine ceza kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.