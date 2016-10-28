 Nuri ve Taşçı listemizde – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Nuri ve Taşçı listemizde

    Nuri ve Taşçı listemizde

    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transfer gündemindeki isimleri açıkladı.

    Devre arasında takıma takviye yapacaklarını belirten Bülbüloğlu, "Kupa maçları bizim için çok önemli. Avrupa'ya gitmek için büyük heves var. Avrupa'ya gitmenin yolu kupadan geçiyor. Devre arasında 1-2 mevkide takviyelerimiz olacak. Bu bölgeler sağ kanat ile gol yolları. Nuri Şahin (orta saha-Dortmund) de (stoper-Spartak Moskova) da gündemimizde ama şu anda temasımız yok. Son kararı Ersun hocamız verecektir" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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