 Damdoy oldu coştu – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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HEPSİ
    28 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    oldu coştu

    Damdoy oldu coştu
    Fırtına'nın 10 Ağustos 2015'te Hull City'den aldığı Dame N'Doye'un isminin Türkçe karşılığının aradan geçen bir yılı aşkın zamandan sonra N'Doye (Endoy) değil, Damdoy olduğu ortaya çıktı. N'Doye'un "Benim adımın telaffuzu Damdoy" demesinden sonra taraftarlar "N'Doye olduğunda gol atamıyordu, oldu coştu", "N'Doye, ismini Damdoy yaptıktan sonra gol olup yağdı. Acaba Suk'un ismini Fatih mi yapsak?" esprisi yaptı.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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