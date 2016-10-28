120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı

UEFA'nın mali açıdan denetim altında tuttuğu bordo mavili takımın Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, göreve geldikleri günden bu yana mali açıdan önemli yol aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülbüloğlu, kulübün gelirlerinin şu anda 120 milyon lirayı aştığını dile getirirken şöyle konuştu:

"GELİRLER KALICI OLMALI"

"Şu anda 120 milyon lirayı aşan gelirin 2017 yılında da sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Kombine satışlarını da tamamlayarak iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Localarımızın da büyük çoğunluğu satıldı. Kalanların yakın zamanda biteceğine inanıyoruz. Ayrıca kulübün giderlerini de düşürmek istiyoruz."

AKYAZI'DA SONA DOĞRU

Trabzonspor'un yapımı devam eden yeni stadı Akyazı'da çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kasım ayında maçların oynanması planlanan Akyazı Stadı'nda çatı direklerinin sökülme işleminin gerçekleştirildiği, saha zemininde de çalışmaların devam ettiği belirtildi. İtalya'dan getirtilen ve bir bölümü Trabzon'a ulaşan çimlerin serim işlemine de başlanacağı kaydedildi.

SLOVAKYA FAHRİ KONSOLOSU GÜRKÖK'TEN YEMEK

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı ve Slovakya Trabzon Fahri Konsolosu Suat Gürkök, Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Jan Durica ve Matus Bero'ya yemek verdi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen yemeğin sonunda Gürkök, Durica ve Bero'nun başarılı performans sergilediğini belirterek 2 futbolcunun yakasına nazar boncuğu taktı. Durica ise Gürkök'e teşekkür edip forma hediye etti.

DİVAN TOPLANIYOR

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yarın toplanacak. Bordo mavili kulübün Divan Genel Kurul Toplantısı'nın saat 13.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacağı açıklandı.