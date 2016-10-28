120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 120 milyon liralık gelir hedefini aştıklarını belirtti, "2017 yılında bunun sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
UEFA'nın mali açıdan denetim altında tuttuğu bordo mavili takımın Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, göreve geldikleri günden bu yana mali açıdan önemli yol aldıklarını söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bülbüloğlu, kulübün gelirlerinin şu anda 120 milyon lirayı aştığını dile getirirken şöyle konuştu:
"GELİRLER KALICI OLMALI"
"Şu anda 120 milyon lirayı aşan gelirin 2017 yılında da sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Kombine satışlarını da tamamlayarak iyi bir gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Localarımızın da büyük çoğunluğu satıldı. Kalanların yakın zamanda biteceğine inanıyoruz. Ayrıca kulübün giderlerini de düşürmek istiyoruz."
AKYAZI'DA SONA DOĞRU
Trabzonspor'un yapımı devam eden yeni stadı Akyazı'da çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kasım ayında maçların oynanması planlanan Akyazı Stadı'nda çatı direklerinin sökülme işleminin gerçekleştirildiği, saha zemininde de çalışmaların devam ettiği belirtildi. İtalya'dan getirtilen ve bir bölümü Trabzon'a ulaşan çimlerin serim işlemine de başlanacağı kaydedildi.
SLOVAKYA FAHRİ KONSOLOSU GÜRKÖK'TEN YEMEK
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı ve Slovakya Trabzon Fahri Konsolosu Suat Gürkök, Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Jan Durica ve Matus Bero'ya yemek verdi. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen yemeğin sonunda Gürkök, Durica ve Bero'nun başarılı performans sergilediğini belirterek 2 futbolcunun yakasına nazar boncuğu taktı. Durica ise Gürkök'e teşekkür edip forma hediye etti.
DİVAN TOPLANIYOR
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, yarın toplanacak. Bordo mavili kulübün Divan Genel Kurul Toplantısı'nın saat 13.00'de Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılacağı açıklandı.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:14
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
vlkn80 Siz hala bu Ülkenin Futbolunu mu izliyorsunuz?! Yazık valla size...
- Q7’ye Lille kancası
Toplam 5
Yorum
Bilkentli_Kartallar Seneye yaşı 34 olacak, verimi giderek düşmeye başlayacak, Lille de onu alacak para yok da çin'e satılabilir 10-15 m euroya..
- Yüzyılın itirafı
Toplam 10
Yorum
yazık size gs taraftarı bunlar olurken utanmadan trabzon kümeye diye bağırdı, oyuncular ve yöneticiler durun ya demedi... bunlar herkese ders olsun, futbol centilmenlikle oynansın düşmanlık yapanlar ayıplansın.
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