 Yanal değerli bir hoca – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Yanal değerli bir hoca

    Yanal değerli bir hoca

    Başkan Usta: Ersun Yanal’a biz hep güvendik. Onun ne kadar değerli bir hoca olduğunu biliyorduk. Takıma çok şey verecek.

    Başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal'a bir kez daha sahip çıktı. Usta, "Takımın istediği sonuçları almadığı dönemde de hocamızı gönderme gibi bir düşüncemiz asla olmadı. Ersun Yanal'a biz başından itibaren güvendik. Onun ne kadar değerli bir hoca olduğunu biliyorduk. Düşüncelerimiz de haklı olduğumuz zamanla daha da net biçimde ortaya çıkacak" dedi.

    Başkan Usta şöyle devam etti: "'da bundan sonra istikrar önemli. Ersun Yanal'a güvenimiz tam. Hocamızın bu takıma çok şeyler vereceğine inanıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir düzeye geleceğimize eminim. Yanal artık içimizden biri."
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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