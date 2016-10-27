Yanal değerli bir hoca
Başkan Usta: Ersun Yanal’a biz hep güvendik. Onun ne kadar değerli bir hoca olduğunu biliyorduk. Takıma çok şey verecek.
Başkan Muharrem Usta, Ersun Yanal'a bir kez daha sahip çıktı. Usta, "Takımın istediği sonuçları almadığı dönemde de hocamızı gönderme gibi bir düşüncemiz asla olmadı. Ersun Yanal'a biz başından itibaren güvendik. Onun ne kadar değerli bir hoca olduğunu biliyorduk. Düşüncelerimiz de haklı olduğumuz zamanla daha da net biçimde ortaya çıkacak" dedi.
Başkan Usta şöyle devam etti: "Trabzonspor'da bundan sonra istikrar önemli. Ersun Yanal'a güvenimiz tam. Hocamızın bu takıma çok şeyler vereceğine inanıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir düzeye geleceğimize eminim. Yanal artık içimizden biri."
Başkan Usta şöyle devam etti: "Trabzonspor'da bundan sonra istikrar önemli. Ersun Yanal'a güvenimiz tam. Hocamızın bu takıma çok şeyler vereceğine inanıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir düzeye geleceğimize eminim. Yanal artık içimizden biri."
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
Yanal değerli bir hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.