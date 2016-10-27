Uzatmalı tur
Salim’in 23. dakikada attığı golle sarsılan Fırtına, N’Doye ile 84’te karşılık verdi ve normal süre 1-1 bitti. N’Doye’ye asist yapan Okay, 109’da bir de gol atarak takımına turu getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda deplasmanda 3. Lig ekibi Çorum Belediye ile karşılaşan Trabzonspor, kabus dolu dakikalar yaşamasına rağmen uzatma dakikalarında da olsa 2-1 kazanarak gruplara kaldı. A Spor'dan HD kalitesinde yayınlanan karşılaşmaya hücum ağırlıklı ve yedeklerle çıkan ama buna rağmen ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Fırtına, 23. dakikada Salim Uzun'un attığı golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıya ise oyuncu değişiklikleri ile başlayan bordo-mavililer, aradığı golü G.Saray derbisinde de takımı sırtlayan N'Doye'nin 84'te attığı golle buldu: 1-1. Normal süre 1-1 bitince uzatmaya geçildi. 109. dakikada ise Mehmet'in ortasında bu kez Okay, kafa golüyle takımına turu getirdi: 1-2.
BEKLEDİĞİMİZDEN ZOR OLDU
G.Saray derbisinin ardından Çorum ağlarını da sarsan N'Doye, "Beklediğimizden zor oldu ama Türkiye Kupası'nda gruplara kalmamız güzel" dedi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, "Öncelikle buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biraz konsantrasyon sorunu yaşadığımızı düşünüyorum. Ancak beklenen tepkiyi ikinci yarıda verdik ve galip geldik. Türkiye Kupası takımımız için çok önemli" diye konuştu.
HEDEFİMİZ KUPA
N'Doye'ye asist yapan ve uzatmalarda attığı golle takımının galip gelmesini sağlayan Okay Yokuşlu, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Hedefimiz bu kupayı almak" dedi.
SOYUNMA YERİ BANK!
Bordo-mavili futbolcular, Çorum Belediye maçı için girdikleri Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadı'nın soyunma odasında bulunan Çorum Belediyesi'ne ait bankların üzerinde soyundular. Trabzonspor, tribün gelirlerinin tamamını ev sahibi takıma bırakma kararı almıştı.
60 BİN TL ÇORUM'UN
Trabzonspor, Çorum Belediye maçından kendisine düşen hasılat payını rakibine bağışladı. Başkan Zeki Gül, elenmelerine karşın, Trabzonspor'un yaptığı bu jestle mutlu olduklarını söyledi. Bordo- mavili kulüp, 90 bin TL'lik hasılatın %60'ını almaya hak kazanmıştı.
7 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Çorum Belediyespor'da forma giyen eski Trabzonsporlu Abdullah Karmil, 7 şampiyonluğu olan bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi. Abdullah," Trabzonspor'u burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Sonuçta 7 şampiyonluğu olan bir takım karşısında oynadık" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
BEKLEDİĞİMİZDEN ZOR OLDU
G.Saray derbisinin ardından Çorum ağlarını da sarsan N'Doye, "Beklediğimizden zor oldu ama Türkiye Kupası'nda gruplara kalmamız güzel" dedi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, "Öncelikle buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Biraz konsantrasyon sorunu yaşadığımızı düşünüyorum. Ancak beklenen tepkiyi ikinci yarıda verdik ve galip geldik. Türkiye Kupası takımımız için çok önemli" diye konuştu.
HEDEFİMİZ KUPA
N'Doye'ye asist yapan ve uzatmalarda attığı golle takımının galip gelmesini sağlayan Okay Yokuşlu, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Hedefimiz bu kupayı almak" dedi.
SOYUNMA YERİ BANK!
Bordo-mavili futbolcular, Çorum Belediye maçı için girdikleri Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadı'nın soyunma odasında bulunan Çorum Belediyesi'ne ait bankların üzerinde soyundular. Trabzonspor, tribün gelirlerinin tamamını ev sahibi takıma bırakma kararı almıştı.
60 BİN TL ÇORUM'UN
Trabzonspor, Çorum Belediye maçından kendisine düşen hasılat payını rakibine bağışladı. Başkan Zeki Gül, elenmelerine karşın, Trabzonspor'un yaptığı bu jestle mutlu olduklarını söyledi. Bordo- mavili kulüp, 90 bin TL'lik hasılatın %60'ını almaya hak kazanmıştı.
7 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Çorum Belediyespor'da forma giyen eski Trabzonsporlu Abdullah Karmil, 7 şampiyonluğu olan bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi. Abdullah," Trabzonspor'u burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Sonuçta 7 şampiyonluğu olan bir takım karşısında oynadık" ifadesini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
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eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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