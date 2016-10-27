Usta yalnız bırakmadı
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül şeref tribünde yerlerini aldı. İki kulüp başkanı birbirlerine başarılar diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile eski milli futbolcu Tanju Çolak da maçı tribünden izledi.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
- Aslan'dan gol dersi
Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
Usta yalnız bırakmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.