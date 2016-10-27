 Usta yalnız bırakmadı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Usta yalnız bırakmadı

    Usta yalnız bırakmadı
    Başkanı Muharrem Usta ile Çorum Belediyespor Başkanı Zeki Gül şeref tribünde yerlerini aldı. İki kulüp başkanı birbirlerine başarılar diledi. Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile eski milli futbolcu Tanju Çolak da maçı tribünden izledi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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