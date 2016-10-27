Trabzonspor'u N'Doye sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor 'da, ligin 8. haftasında alınan Galatasaray galibiyeti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 3. Lig takımı Çorum Belediyespor'u eleyerek grup aşamasına çıkmak, moralleri yükseltti. Sezon öncesinde gönderilmesi gündemde olan N'Doye, bu karşılaşmalarda birer gol kaydederek, bordo-mavili takımın galibiyetlerinin mimarı oldu.

Yaklaşık 10 gün önce, iki yıllık ücretinde 1 milyon 600 bin avro (5 milyon 400 bin lira) indirime giden Senegalli futbolcu, Galatasaray maçında fileleri havalandırarak, Karadeniz temsilcisinin bu sezonki ilk deplasman golünü kaydetti ve galibiyeti getiren isim olarak dikkati çekti.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray maçından 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşılaştı. Bu mücadeleye yedekler arasında başlayan N'Doye, takımı 1-0 gerideyken 73. dakikada oyuna girdi ve 11 dakika sonra beraberlik golünü atarak maçı uzatmalara götürdü. Trabzonspor, maçın uzatma bölümünde bulduğu 1 golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

Yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından alacağı garanti ücrette önemli bir miktar indirime giderek fedakarlıkta bulunan N'Doye, özellikle deplasmanda gol sıkıntısı çeken takımının arka arkaya iki dış saha maçında gol atarak bordo-mavili ekibi sırtladı.

- Hull City'den alınmıştı

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon öncesi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'den transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladığı Senegalli futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti para olmak üzere toplam 7,5 milyon avroya anlaşmıştı.

Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giymesine rağmen gol sevinci yaşayamayan Senegalli forvet, beklentileri karşılayamayınca geçen sezon İngiltere'nin Sunderland ekibine kiralandı.

Sunderland'de 11 maçta 1 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında Trabzonspor'a döndü. Karadeniz temsilcisinin Slovakya kampına alınmayan ve gönderilmesi gündeme gelen N'Doye, Macaristan'da yapılan ikinci etap kampının son bölümlerine dahil edildi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk 7 haftasında 2 maçta forma şansı bulan ve toplam 45 dakika sahada kalan N'Doye'un, ligin 8. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi yıllık ücreti 800 bin avro azaltılarak 1 milyon 700 bin avroya indirildi. Senegalli futbolcu böylelikle 2016-2017 ile 2017-2018 futbol sezonları için toplam 1 milyon 600 bin avro alacağından vazgeçti.

- Forvetlerin en skoreri

N'Doye, bu sezon ilk kez 90 dakika forma giydiği Galatasaray karşısında attığı golle Trabzonspor'un forvet oyuncuları içinde ligde skor üreten ilk isim oldu.

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden transfer edilen ve ilk 7 haftada 482 dakikayla en fazla forma giyen forvet oyuncusu Güney Koreli Hyun Jun Suk ile 5 maçta 351 dakika görev alan Muhammet Demir, ligde gol kaydedemedi. Azerbaycanlı oyuncu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde hiçbir maçta forma giyemedi.

Forvette Suk ve Muhammet Demir gibi oyuncuların eleştirildiği bu dönemde N'Doye attığı gollerle takımına son 2 maçta önemli katkı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çorum Belediyespor maçında teknik direktör Ersun Yanal, 4 forvet oyuncusuna da görev verirken golü kaydeden isim N'Doye oldu.

- Örem: "Katkılarının artacağına inanıyoruz"

Bordo-mavili kulübün basın sözcüsü Asım Örem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dame N'Doye'un performansını değerlendirdi.

Senegalli oyuncunun alacağında indirime gittiğini hatırlatan Örem, "N'Doye kaliteli iyi bir futbolcu ancak maliyeti açısından kulübümüzün ekonomik politikası ile uyumlu değildi. Görüşmelerle hem kulübümüz hem de sporcumuz açısından uygun bir zeminde anlaşıldı." diye konuştu.

N'Doye'un profesyonel kişiliğiyle dikkati çektiğini aktaran Asım Örem, "Profesyonel kişiliği ile geçirdiği bu sıkıntılı dönemden hızlı kurtulup gerçek performansına doğru olumlu çıkışlar yaptı. Bu çıkışla kritik maçlarda takımımıza çok olumlu katkılar sağlamıştır. Katkılarının artacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.