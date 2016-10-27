Trabzonspor'da hedef seri galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve kupada Çorum Belediyespor'u mağlup ederek üst üste oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da, gözler hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynanacak maça çevrildi. Bordo mavililerin Genel Sekreteri Gençağa Meriç, yaptığı açıklamada, alınan galibiyetlerin hem takım hem de yönetim için moral olduğunu söyledi. Takımın özgüvenin artırdığını ifade eden Meriç, "Arkadaşlık, birlik ve beraberlik ortamı çok önemli. Bu yönde takım olarak çok iyi konuma geldiğimizi düşünüyorum ama yapacak daha çok işimiz var" diye konuştu.



"TARAFTAR TAKIMI MOTİVE EDİYOR"

Hafta sonu Çaykur Rizespor ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Meriç, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çaykur Rizespor'un da bizim de galibiyete ihtiyacımız var. Bu maçı da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İyi olan kazanacak. Taraftarlarımızdan da desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. 7 maçta 7 puan alan bir takımın 25 otobüsle maçına gitmek ve takımı havalanında şölen havasında karşılamak işin güzel kısmıydı. Bunlar oyuncuları motive ediyor. Aynı desteği sürdürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.







EN GOLCÜ N'DOYE

Hücum hattında sıkıntı yaşayan ve ligin en az gol atan takımlarından biri olan Trabzonspor'da sözleşmesinde indirime giderek takımda kalan Dame N'doye, ligde ve kupada bordo mavili takımda forvet oyuncuları arasında bu sezon en fazla gol bulan isim oldu. Kupada 2 ve ligde 1 gol kaydeden N'doye, toplam 240 dakikada sahada kalarak 3 gol atarken, Ramil Sheidaev 77 dakikada 1 gol, Hyun-Jun Suk 646 dakikada 1 gol kaydetti. Toplamda 442 dakikada sahada kalan Muhammet Demir ise henüz gol atma başarısı gösteremedi.



YEREL GAZETELER OYNANAN FUTBOLU ELEŞTİRDİ

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında uzatmalarda Çorum Belediyespor'u eleyerek adını gruplara yazdıran Trabzonspor'un oynadığı futbolu eleştirdi, 'Zor oldu' yorumunda bulundu.



Günebakış Gazetesi, "Zor oldu, tur oldu", "Trabzonspor, 3'üncü Lig ekibi Çorum'u uzatmalarda mağlup edip Kupa'da adını gruplara yazdırdı" başlıklarını kullandı. İlkhaber Gazetesi, "Zor oldu ama kupada tam yol ileri", "Trabzonspor, Çorum Belediyespor'u son dakikalarda ve uzatmalarda attığı gollerle zorda olsa yenerek gruplara kaldı" ifadelerine yer verdi. Karadeniz Gazetesi, "Süpersiniz çocuklar..!", "3'üncü Lig ekibi Çorum Belediyespor karşısında muhteşem bir futbol ortaya koyarak bize kupada gruplara kalma mutluluğunu yaşatan Trabzonspor futbolcularını canı gönülden kutluyoruz!..." yorumunda bulundu. Sonnokta Gazetesi, "3'üncü Lig ekibi Çorum Belediye Trabzonspor'u çok zorladı ama Fırtına kafayı kullandı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Taka Gazetesi, "Ciddiyet varsa tur var", "Trabzonspor teknik direktörü yedek kadroyla başladı, ikinci yarıda Mehmet Ekici, Onazi ve N'doye ile maçı çevirdi" ifadelerine yer verdi. Ekspres Gazetesi, "Dam Doy, suyundan da koy", "Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda konuk olduğu 3'üncü Lig takımı Çorum'u Dame N'doye'nin 85'inci dakikada attığı kafa golüyle uzatmaya götürerek eledi" yorumunda bulundu.