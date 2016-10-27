Trabzonspor'a müjde!
Bakan Berat Albayrak: Akyazı Stadı’nda kasımda maçlar oynanacak, resmi açılış da aralıkta.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı ve Türk futbolu ile igili çok önemli açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası toplantısına konuk olan Bakan Albayrak, yapımında sona iyice yaklaşılan Trabzonspor'un yeni stadı ile ilgili müjdeyi verdi. Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda kasım ayında maçlarını oynamaya başlayacağı bilgisini aldıklarını belirten Bakan Albayrak, stadın resmi açılışının da aralık ayında yapılacağını ifade etti.
'FUTBOL TERÖRÜ' ETKİSİ
Bütün spor dallarının olduğu gibi futbolun da eğlence ve zevk için takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Albayrak, son dönemde büyüyen "futbol terörü" yüzünden statlara giden insanların azaldığını ve bu noktada yönetimlere ve yöneticilere de önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.
'FUTBOL TERÖRÜ' ETKİSİ
Bütün spor dallarının olduğu gibi futbolun da eğlence ve zevk için takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Albayrak, son dönemde büyüyen "futbol terörü" yüzünden statlara giden insanların azaldığını ve bu noktada yönetimlere ve yöneticilere de önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:52
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