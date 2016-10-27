 Trabzonspor'a müjde! – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a müjde!

    Trabzonspor'a müjde!

    Bakan Berat Albayrak: Akyazı Stadı’nda kasımda maçlar oynanacak, resmi açılış da aralıkta.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'un yeni stadı Akyazı ve Türk futbolu ile igili çok önemli açıklamalar yaptı. Anadolu Ajansı'nın Editör Masası toplantısına konuk olan Bakan Albayrak, yapımında sona iyice yaklaşılan Trabzonspor'un yeni stadı ile ilgili müjdeyi verdi. Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda kasım ayında maçlarını oynamaya başlayacağı bilgisini aldıklarını belirten Bakan Albayrak, stadın resmi açılışının da aralık ayında yapılacağını ifade etti.

    'FUTBOL TERÖRÜ' ETKİSİ
    Bütün dallarının olduğu gibi futbolun da eğlence ve zevk için takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Albayrak, son dönemde büyüyen " terörü" yüzünden statlara giden insanların azaldığını ve bu noktada yönetimlere ve yöneticilere de önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'a müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.