 Trabzonspor ara vermedi – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ara vermedi

    Trabzonspor ara vermedi

    Ziraat Kupası'nda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek gruplara kalan , Toto Süper Lig'de 30 Ekim Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Çorum Belediyespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirdikleri belirtildi.

    maçında sakatlanan oyunculardan Castillo antrenmanda yer almazken, Bero ve Zeki Yavru'nun takımdan ayrı koşu yaptıkları kaydedildi. Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun Çaykur Rizespor maçında yer almayacağı öğrenildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:30
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