Trabzonspor ara vermedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek gruplara kalan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 30 Ekim Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi. Çorum Belediyespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer futbolcuların ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirdikleri belirtildi.
Galatasaray maçında sakatlanan oyunculardan Castillo antrenmanda yer almazken, Bero ve Zeki Yavru'nun takımdan ayrı koşu yaptıkları kaydedildi. Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun Çaykur Rizespor maçında yer almayacağı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:30
- Sneijder: Ne Katar'ı!
Toplam 4
Yorum
......... HINCAL HOCAM SEN GS YÖNETİMİNİN İÇİNDE OLMALIYDIN. ÇOK DOĞRULARI YAZIYORSUN. GURUR DUYUP YAZILARINI KEYİFLE OKUYORUM. TEBRİKLER ÇOK DOĞRULARI YAZDIĞIN İÇİN. HINCAL HOCAM GS DAN VAZ GEÇME. YANLIŞLARINI VEDE DOĞRULARINI YAZMAYA DEVAM ET. TA ONLAR YANLIŞ YAPMAYANA KADAR.
- Hoş geldin Fırtına
Toplam 2
Yorum
Yaşar memleket Çorum ama Trabzonspor luyuz
- Sneijder: Ne Katar'ı!
Toplam 4
Yorum
.......... GS DAKİ MİSYONUNU TAMAMLAMADAN BİR YERE GİDEMEZSİN KAPTAN SNEIJDER. BU GS YI ŞAMPİYON YAP NEREYE İSTERSEN ORAYA GİT VEYA KAL. TS KARŞISINDA BİZİ ÇOK ÜZDÜN BİLESİN KAPTAN. BU DURUM SNEIJDER E HİÇ YAKIŞMADI. SNEIJDER GİBİ BİR İDOLE HİÇ YAKIŞMADI .İDOL FUTBOLCU HERKESTEN ÇOK ÇALIŞMALI VE HER ZAMAN EN İYİ OLMALI.
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