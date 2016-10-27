 Trabzon gibi oynamalı! – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Trabzon gibi oynamalı!

    Trabzon gibi oynamalı!

    Ersun Yanal: , Trabzonspor gibi oynamalı. Sorumluluk bende.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çorum maçının zor geçeceğini bildiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Defalarca bu gibi maçların sürprizleri ile karşılaştık. Özellikle bizim gibi takım olma yolunda ilerleyen bir ekip olduğunda iş oldukça zor. Ligde 'dan sonra kupada da Çorum'u yenerek gruplara kaldık" dedi. Yanal şöyle devam etti: "Eleştirilecek çok yön var. Olumlu görünen şeyler de var. Oyuncularımı acımasızca eleştirdiğim oluyor. Samimi olarak söylüyorum, kamuoyunun tutumumdan değil, çok yetenekli oyunculara sahip olmamızdan kaynaklanıyor bu. Bu kaliteli isimleri takım haline getirdiğimizde, daha farklı bir görüntü verebileceğimize inanıyorum.

    O yüzden bazı şeylerde taviz vermemeye gayret ediyoruz. Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı. Bunu başarabilecek bir takım olmalı. Sancılar yaşıyoruz ve en az oyuncular kadar ben de sorumluyum. Sorumluluğu üzerime alarak devam ediyorum." Çorum'u tebrik eden Yanal, "Hafta sonu Rize ile zorlu bir maça çıkacağız. Bu süreçte taraftarımızın desteğini istiyoruz. Savaşan bir takım olacağız" diye konuştu.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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