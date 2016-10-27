 Ne yapıyorsun Yusuf! – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Ne yapıyorsun Yusuf!

    Ne yapıyorsun Yusuf!
    Çorum Bld maçında Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, teknik direktör Ersun Yanal'ı çileden çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında müsait pozisyonda Mehmet Ekici'ye pas atmayarak şut çeken, uzatmaların 5 dakikasında da ceza alanındaki N'Doye'ye şut atarak topu auta gönderen Yusuf Erdoğan'a Yanal, "Ne yapıyorsun sen? Bırak ya" diyerek sitem etti.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:14
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