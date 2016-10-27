Ne yapıyorsun Yusuf!

Çorum Bld maçında Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, teknik direktör Ersun Yanal'ı çileden çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında müsait pozisyonda Mehmet Ekici'ye pas atmayarak şut çeken, uzatmaların 5 dakikasında da ceza alanındaki N'Doye'ye şut atarak topu auta gönderen Yusuf Erdoğan'a Yanal, "Ne yapıyorsun sen? Bırak ya" diyerek sitem etti.