 Kombine daveti – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kombine daveti

    Kombine daveti
    Yönetim, Akyazı Stadı'ndaki kombine satışlarını artırmak için organizasyonlarına devam ediyor. Önceki gün twitter'dan yapılan video paylaşımında, "Kombineni al, tribünde ol. Biz tarihi baştan yazacağız" denilmişti. Kombinelerle ilgili reklam filmi de ulusal kanallarda dönmeye başladı.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kombine daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.