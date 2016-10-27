Kombine daveti
Yönetim, Akyazı Stadı'ndaki kombine satışlarını artırmak için organizasyonlarına devam ediyor. Önceki gün twitter'dan yapılan video paylaşımında, "Kombineni al, tribünde ol. Biz tarihi baştan yazacağız" denilmişti. Kombinelerle ilgili reklam filmi de ulusal kanallarda dönmeye başladı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş’ın toplam borcu
Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Toplam 9
Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
- Caner’e ne yaptınız?
Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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