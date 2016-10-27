Kombine daveti

Yönetim, Akyazı Stadı'ndaki kombine satışlarını artırmak için organizasyonlarına devam ediyor. Önceki gün twitter'dan yapılan video paylaşımında, "Kombineni al, tribünde ol. Biz tarihi baştan yazacağız" denilmişti. Kombinelerle ilgili reklam filmi de ulusal kanallarda dönmeye başladı.