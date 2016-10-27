 İşte Ç. Rizespor maçı bilet fiyatları – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte Ç. Rizespor maçı bilet fiyatları

    İşte Ç. Rizespor maçı bilet fiyatları

    ’un 30 Ekim Pazar günü Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

    'nda saat 16.00'da başlayacak maçın en düşük bilet fiyatı 10 lira, en yükseği ise 500 lira olarak belirlendi. Bordo mavili kulüpten açıklanan bilet fiyatları şöyle; Kale arkaları 10 lira, Maraton 20 lira, Misafir takım 25 lira, Kapalı (A-D-E-H) 40 lira, Kapalı (B-C-F-G) 50 lira, VİP 100 lira ve VİP Özel 500 lira.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:26
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