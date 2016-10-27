İşte Ç. Rizespor maçı bilet fiyatları
Trabzonspor’un 30 Ekim Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
- Başkan, Koç’a rakip olabilir
Toplam 1
Yorum
ALAATTİNİN LAMBASI İLKER YAĞCIOĞLU DA FB.TV YE ÇIKMIŞ..AZİZCİ TAVIRLARA BÜRÜNMÜŞ..VAY BE..
- ''Yönetici takım kurmaya çalışıyor''
Toplam 1
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/*/ KORKAK FUTBOLLA BİR YERE VARILMIYOR..RENKSİZ BAŞARILAR ÇOK ÖNEMLİ OLMUYOR..ÖRNEK Mİ MORİNHO..YUNANİSTANIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU FALAN FİLAN..SAVAŞARAK KAZANIRSAN GÜZEL..YATARAK DEĞİL..TARİH HER ŞEYİ NOT EDİYOR.
- Napoli maçının biletleri satışta
Toplam 2
Yorum
3866 kartal salı günü bu maçı alırsak çok büyük ihtimalle turu atlarız.
İşte Ç. Rizespor maçı bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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