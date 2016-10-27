 Hoş geldin Fırtına – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hoş geldin Fırtına

    Hoş geldin Fırtına
    Çorum Bld, tarihinde ilk kez ile maça çıktı. Çorum taraftarı, tribüne "Hoşgeldin Karadeniz'in fırtınası" pankartı asarak, Trabzonspor sahaya çıkarken alkışladı. Toplam 7 bin 500 seyirci kapasiteli statta 6 bin 300 taraftar maçı takip etti. Trabzonsporlu taraftarlar da tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bazı vatandaşlar, yüksek binalarının balkon ve pencerelerinden maçı izledi.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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