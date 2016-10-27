 ‘Diriliş’ stadı Akyazı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Diriliş’ stadı Akyazı

    ‘Diriliş’ stadı Akyazı
    Başkan Muharrem Usta, Akyazı Stadı için "Artık oldu oluyor" yorumunda bulundu. Usta, şöyle devam etti: "Stat içindeki direklerin bir bölümü söküldü ve bir güzellik ortaya çıktı. Bordo-mavi altında, 'un beyaz yazısı müthiş ahenk oluşturdu. Akyazı Stadı, Trabzonspor'un zaferlerine, dirilişine ev sahipliği yapacak. Orada tarih yazılacak."
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:15
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