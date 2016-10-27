 Deniz Ateş Bitnel'den itiraf – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    'den itiraf

    Deniz Ateş Bitnel'den itiraf

    Merkez Hakem Kurulu, - maçı ile ilgili sözleri üzerine 'den yazılı ifade talep etti.

    Geçtiğimiz sezon ile arasında oynanan mücadeleyi yöneten 'in Trabzon yerel basınına yansıyan sözleri MHK'yı harekete geçirdi.

    Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Trabzonspor maçı ile ilgili sözleri üzerine Deniz Ateş Bitnel'den yazılı ifade talep etti.

    Merkez Hakem Kurulu, Deniz Ateş Bitnel'in gündemi sarsan açıklamaları üzerine kendisinden yazılı ifade istedi. Deniz Ateş Bitnel, geçtiğimiz sezon Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesiyle uzun süre konuşulan mücadelede Trabzonspor aleyhine 4 kırmızı kart göstermişti.

    Bitnel, maç ile ilgili Trabzon yerel basınına yansıyan röportajında, "GS-TS maçındaki yardımcı hakemlerin hiçbiriyle daha önce çalışmadım. Yardımcılarım sebepsiz yere bu maçtan 1 gün önce değiştirildi. Hatalı kararların çoğu o yardımcıların yönlendirmesiyle oldu. Bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde, bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:44
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