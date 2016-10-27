Deniz Ateş Bitnel'den itiraf
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Trabzonspor maçı ile ilgili sözleri üzerine Deniz Ateş Bitnel'den yazılı ifade talep etti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadeleyi yöneten Deniz Ateş Bitnel'in Trabzon yerel basınına yansıyan sözleri MHK'yı harekete geçirdi.
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Trabzonspor maçı ile ilgili sözleri üzerine Deniz Ateş Bitnel'den yazılı ifade talep etti.
Merkez Hakem Kurulu, Deniz Ateş Bitnel'in gündemi sarsan açıklamaları üzerine kendisinden yazılı ifade istedi. Deniz Ateş Bitnel, geçtiğimiz sezon Salih Dursun'un kendisine kırmızı kart göstermesiyle uzun süre konuşulan mücadelede Trabzonspor aleyhine 4 kırmızı kart göstermişti.
Bitnel, maç ile ilgili Trabzon yerel basınına yansıyan röportajında, "GS-TS maçındaki yardımcı hakemlerin hiçbiriyle daha önce çalışmadım. Yardımcılarım sebepsiz yere bu maçtan 1 gün önce değiştirildi. Hatalı kararların çoğu o yardımcıların yönlendirmesiyle oldu. Bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde, bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm." ifadelerini kullanmıştı.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:44
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 2
Yorum
Aslan FATIH HOCA BUNUN ICIN YILDIRAYI HARCADI DAHA SONRA MESUT VE DIGER FUTBOLCULARDA TERCIHLERINI ALMAN MLLI TAKIMINDAN YANA KULLANDILAR
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdan eyv
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdanovic sagolasın hocam. inşallah en kısa sürede iyileşirim
Deniz Ateş Bitnel'den itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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