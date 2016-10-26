 'Yerden kalktık' – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    'Yerden kalktık'

    'Yerden kalktık'

    “G.Saray derbisi takımın ayağa kalkması için önemliydi. Futbolcular bunun farkındaydı ve iyi de hazırlandılar. Galibiyette Ersun Yanal’ın da rolü fazlaydı”

    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Galatasaray galibiyetinin kendileri için ciddi bir moral olduğunu belirtti, "Takımımız yerden kalktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum, ligde Çaykur Rizespor maçlarını da kazanmak istiyoruz" dedi. Bülbüloğlu, oyuncuların hep arkasında durduklarını belirterek şunları söyledi: " derbisi ayağa kalkmamız için önemliydi. Futbolcular bunun farkındaydı ve iyi de hazırlandılar. Takımın kurgusu da başarılıydı. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın da rolü fazlaydı.

    'SİZ BU DEĞİLSİNİZ'
    Takımımız bu galibiyetle yerden kalktı. Kötü giden haftalarda da yönetim olarak hem takımımızın hem de hocamızın arkasında durduk. 'Siz bu değilsiniz, olmanız gereken yer burası değil. Biz arkanızdayız' düşüncesiyle herkesle ayrı ayrı konuştuk. Taraftarımız İstanbul'da muhteşemdi. TT Arena'da dimdik durup başımızı yere eğdirmediler. Desteğe devam."
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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