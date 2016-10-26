'Yerden kalktık'
“G.Saray derbisi takımın ayağa kalkması için önemliydi. Futbolcular bunun farkındaydı ve iyi de hazırlandılar. Galibiyette Ersun Yanal’ın da rolü fazlaydı”
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Galatasaray galibiyetinin kendileri için ciddi bir moral olduğunu belirtti, "Takımımız yerden kalktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum, ligde Çaykur Rizespor maçlarını da kazanmak istiyoruz" dedi. Bülbüloğlu, oyuncuların hep arkasında durduklarını belirterek şunları söyledi: "Galatasaray derbisi ayağa kalkmamız için önemliydi. Futbolcular bunun farkındaydı ve iyi de hazırlandılar. Takımın kurgusu da başarılıydı. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın da rolü fazlaydı.
'SİZ BU DEĞİLSİNİZ'
Takımımız bu galibiyetle yerden kalktı. Kötü giden haftalarda da yönetim olarak hem takımımızın hem de hocamızın arkasında durduk. 'Siz bu değilsiniz, olmanız gereken yer burası değil. Biz arkanızdayız' düşüncesiyle herkesle ayrı ayrı konuştuk. Taraftarımız İstanbul'da muhteşemdi. TT Arena'da dimdik durup başımızı yere eğdirmediler. Desteğe devam."
'SİZ BU DEĞİLSİNİZ'
Takımımız bu galibiyetle yerden kalktı. Kötü giden haftalarda da yönetim olarak hem takımımızın hem de hocamızın arkasında durduk. 'Siz bu değilsiniz, olmanız gereken yer burası değil. Biz arkanızdayız' düşüncesiyle herkesle ayrı ayrı konuştuk. Taraftarımız İstanbul'da muhteşemdi. TT Arena'da dimdik durup başımızı yere eğdirmediler. Desteğe devam."
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
'Yerden kalktık' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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