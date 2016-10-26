Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, uzatma bölümünde galibiyete ulaştıkları bu tip maçların her zaman sürprize açık olduğunu kaydederek, "Daha önce defalarca bu tür sürprizlerle karşılaştık. Özellikle takım olma yolunda çaba sarf ettiğimiz bu süreç, bizim için oldukça zorlu. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Güvendiğim ve inandığım oyuncularım var. İyi şeyler yapabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'ı yendiklerini hatırlatan Yanal, "Artık Galatasaray maçı geride kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kaldık. Takım olma yolunda süreci ne kadar hızlandırırsak, bizim için o kadar iyi olacak. Hafta sonu Çaykur Rizespor ile de zorlu bir maç oynayacağız. Bu süreçte taraftarlarımızın desteğini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanal, Çorum Belediyespor karşısında şans verdiği oyuncuların performansının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Eleştirilecek çok yön var. Olumlu görünen şeyler de var. Oyuncularımı acımasızca eleştirdiğim oluyor. İnanın samimi olarak söylüyorum, kamuoyunun tutumumdan değil, çok yetenekli oyunculara sahip olmamızdan kaynaklanıyor bu. Bu kaliteli isimleri takım haline getirdiğimizde, daha farklı bir görüntü verebileceğimize inanıyorum. O yüzden bazı şeylerde taviz vermemeye gayret ediyoruz. Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynamalı. Bunu başarabilecek bir takım olmalı. Bu süreçte sancılar yaşıyoruz ve en az oyuncular kadar ben de sorumluyum. Bu sorumluluğu üzerime alarak devam ediyorum."

ÇORUM BELEDİYESPOR CEPHESİ

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda etkili olduğunu anlattı.

Trabzonspor'un topu ayağında tutması halinde tehlikeli olacağını bildiklerini belirten Bozkurt, "İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarı biraz geri çekildik. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. İkinci yarı etkili oldular. Oyuncularıma maçtan önce, 'Çıkın, oynayın ve bu işin tadını çıkarın' dedim. Ayrıca maçtan önce de seyircilerimize güzel futbol oynayacağımızı da söylemiştik. Bunu da başardığımızın kanaatindeyim. Elendik ama iyi bir oyun sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.