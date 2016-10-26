Trabzonspor A Spor'da
G.Saray’ı yenerek moral bulan Trabzonspor, bugün Türkiye Kupası 3. tur maçında Çorum Bld ile karşılaşacak. A Spor’un canlı yayınlayacağı maçta Fırtına’nın tek hedefi galibiyet.
Süper Lig'deki kötü gidişine Galatasaray galibiyeti ile son veren Trabzonspor, bugün saat 14.15'te, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekibi Çorum Bld ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Çorum Bld ile oynayacakları maç öncesi oyuncularını uyararak, "Asla rakibi küçümsemek gibi bir hataya düşmeyelim her maçın havası farklı olur" diye konuştu.
AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ
Yanal, kupanın Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden Çorum Belediye karşısında da var olan tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre SEL
AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ
Yanal, kupanın Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden Çorum Belediye karşısında da var olan tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre SEL
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Trabzonspor A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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