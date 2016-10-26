 Trabzonspor A Spor'da – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    A 'da

    Trabzonspor A Spor'da

    G.Saray’ı yenerek moral bulan , bugün Kupası 3. tur maçında Çorum Bld ile karşılaşacak. A ’un canlı yayınlayacağı maçta Fırtına’nın tek hedefi galibiyet.

    Süper Lig'deki kötü gidişine Galatasaray galibiyeti ile son veren Trabzonspor, bugün saat 14.15'te, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Toto 3. . Grup ekibi Çorum Bld ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Çorum Bld ile oynayacakları maç öncesi oyuncularını uyararak, "Asla rakibi küçümsemek gibi bir hataya düşmeyelim her maçın havası farklı olur" diye konuştu.

    AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ
    Yanal, kupanın Avrupa kupalarına katılma hedeflerinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden Çorum Belediye karşısında da var olan tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.


    Yunus Emre SEL
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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