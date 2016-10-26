 Taraftarlara destek çağrısı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taraftarlara destek çağrısı

    Taraftarlara destek çağrısı
    , sosyal medyadan yaptığı çağrılarla taraftarları tribüne davet ediyor. Bordo-mavililerin son olarak twitter hesabından yapılan video paylaşımında, "Biz birlikte bir takımız. O sahaya sensiz çıkmayız. Kombineni al, tribünde ol. Biz tarihi baştan yazacağız. Yanımızda ol" ifadelerine yer verildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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