Serdar Taşçı boşa çıkıyor
Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı, devre arasında takımından ayrılacak. Rus basını; bu sezon 5 kez forma giyen 29 yaşındaki savunmacının ocak ayında gideceğini duyurdu. Spartak Moskova ile Haziran 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Trabzonspor yönetimi ile görüştüğü biliniyor. Bordo-mavililerin devre arasında Serdar'ı alması bekleniyor.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Serdar Taşçı boşa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.