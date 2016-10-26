Serdar Taşçı boşa çıkıyor

Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı, devre arasında takımından ayrılacak. Rus basını; bu sezon 5 kez forma giyen 29 yaşındaki savunmacının ocak ayında gideceğini duyurdu. Spartak Moskova ile Haziran 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Trabzonspor yönetimi ile görüştüğü biliniyor. Bordo-mavililerin devre arasında Serdar'ı alması bekleniyor.