 Serdar Taşçı boşa çıkıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Serdar Taşçı boşa çıkıyor

    Serdar Taşçı boşa çıkıyor
    Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı, devre arasında takımından ayrılacak. Rus basını; bu sezon 5 kez forma giyen 29 yaşındaki savunmacının ocak ayında gideceğini duyurdu. Spartak Moskova ile Haziran 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar'ın Trabzonspor yönetimi ile görüştüğü biliniyor. Bordo-mavililerin devre arasında Serdar'ı alması bekleniyor.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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