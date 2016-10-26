Şener’den Usta’ya tam destek
Bordo-mavililerin eski başkanı Sadri Şener, Muharrem Usta'ya tam destek verdi. "Kulübün ekonomisi düzelirse her şey düzelir" diyen Şener, "G.Saray maçından sonra iyi sonuçlar gelecektir. Muharrem Usta ekonomik açıdan iyi şeyler yapıyor. Bunları becerebilmesi önemli çünkü hakikaten çok zor bir Trabzonspor aldı. Kolay kolay altından kalkılacak bir yük değil. Ben her zaman desteğe hazırım" ifadesini kullandı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Şener’den Usta’ya tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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