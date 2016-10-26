 Şener’den Usta’ya tam destek – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şener’den Usta’ya tam destek

    Şener’den Usta’ya tam destek
    Bordo-mavililerin eski başkanı , Muharrem Usta'ya tam destek verdi. "Kulübün ekonomisi düzelirse her şey düzelir" diyen Şener, "G.Saray maçından sonra iyi sonuçlar gelecektir. Muharrem Usta ekonomik açıdan iyi şeyler yapıyor. Bunları becerebilmesi önemli çünkü hakikaten çok zor bir aldı. Kolay kolay altından kalkılacak bir yük değil. Ben her zaman desteğe hazırım" ifadesini kullandı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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