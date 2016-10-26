Bir kez daha PFDK’da
Hemen her hafta PFDK'ya sevk edilerek ceza verilen Trabzonspor, G.Saray derbisinden sonra da aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yeniden PFDK'ya verildi. Ev sahibi G.Saray da yine aynı nedenlerle kurula sevk edildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Bir kez daha PFDK’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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