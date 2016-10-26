Bir kez daha PFDK’da









G.Saray derbisinden sonra da aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yeniden PFDK'ya verildi. Ev sahibi G.Saray da yine aynı nedenlerle kurula sevk edildi. Hemen her hafta PFDK'ya sevk edilerek ceza verilen Trabzonspor derbisinden sonra da aynı kaderi yaşıyor., '' ile '' nedeniyle yeniden PFDK'ya verildi. Ev sahibida yine aynı nedenlerle kurula sevk edildi. 26 Ekim 2016, Çarşamba Güncelleme: 22:22 Etiketler: Trabzonspor







