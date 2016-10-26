 Bir kez daha PFDK’da – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bir kez daha PFDK’da

    Bir kez daha PFDK’da
    Hemen her hafta PFDK'ya sevk edilerek ceza verilen , G.Saray derbisinden sonra da aynı kaderi yaşıyor. Fırtına, 'saha olayları' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yeniden PFDK'ya verildi. Ev sahibi G.Saray da yine aynı nedenlerle kurula sevk edildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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