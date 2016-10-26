 Aydın’dan transfer seferi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aydın’dan transfer seferi

    Aydın’dan transfer seferi
    'un devre arası için transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yapılan değerlendirmeler sonucunda sağ bek, sağ açık ve stoper takviyesi konusunda fikir birliğine varılırken, diğer yerler için de alternatifli bir liste hazırlanacak. Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın bazı transfer görüşmeleri için Kolombiya'ya gittiği belirtildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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