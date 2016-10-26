Aydın’dan transfer seferi
Trabzonspor'un devre arası için transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yapılan değerlendirmeler sonucunda sağ bek, sağ açık ve stoper takviyesi konusunda fikir birliğine varılırken, diğer yerler için de alternatifli bir liste hazırlanacak. Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'ın bazı transfer görüşmeleri için Kolombiya'ya gittiği belirtildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Aydın’dan transfer seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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