 Akyazı için hedef Antalya maçı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Akyazı için hedef Antalya maçı

    Akyazı için hedef Antalya maçı

    Açılışı için geri sayıma geçilen ’un yeni stadı 11. haftada tam olarak hazır hale getirilecek.

    'un yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadyumu'nun ile oynanacak olan maça yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu arada İtalya'dan tır'larla yola çıkan çimlerin de bu hafta Trabzon'da olması bekleniyor. 28 Ekim'den itibaren stadın çimlerinin serilmeye başlayacağı ve bu işlemin en fazla 7 gün içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. Ardından statta temizleme işlemlerine geçilecek. Stadın ligin 11. haftasındaki Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun şekilde çalışma yapıldığı, bu karşılaşmaya yetişmemesi durumunda ise bir sonraki haftaya tam olarak hazır hale getirileceği belirtildi.

    ÇİMLER BEKLENİYOR
    Zeminde bulunan ısıtma sistemleri tamamen yerleştirildi, çimlerin gelmesinin ardından kısa sürede serme işlemi de tamamlanacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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