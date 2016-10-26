Akyazı için hedef Antalya maçı
Açılışı için geri sayıma geçilen Trabzonspor’un yeni stadı 11. haftada tam olarak hazır hale getirilecek.
Trabzonspor'un yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadyumu'nun Antalyaspor ile oynanacak olan maça yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu arada İtalya'dan tır'larla yola çıkan çimlerin de bu hafta Trabzon'da olması bekleniyor. 28 Ekim'den itibaren stadın çimlerinin serilmeye başlayacağı ve bu işlemin en fazla 7 gün içerisinde tamamlanacağı ifade edildi. Ardından statta temizleme işlemlerine geçilecek. Stadın ligin 11. haftasındaki Antalyaspor maçına yetiştirilmesi için yoğun şekilde çalışma yapıldığı, bu karşılaşmaya yetişmemesi durumunda ise bir sonraki haftaya tam olarak hazır hale getirileceği belirtildi.
ÇİMLER BEKLENİYOR
Zeminde bulunan ısıtma sistemleri tamamen yerleştirildi, çimlerin gelmesinin ardından kısa sürede serme işlemi de tamamlanacak.
ÇİMLER BEKLENİYOR
Zeminde bulunan ısıtma sistemleri tamamen yerleştirildi, çimlerin gelmesinin ardından kısa sürede serme işlemi de tamamlanacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Akyazı için hedef Antalya maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.