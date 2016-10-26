 6 futbolcu yok – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    6 futbolcu yok

    6 futbolcu yok
    Bordo-mavili takım dün sabah yaptığı idmanın ardından Çorum'a hareket etti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyip uğurladı. Kafilede G.Saray maçında sakatlanan Bero ve Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki, Onur ve Durica yer almadı. Yanal, Onur ile Durica'yı dinlendirmek istedi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 futbolcu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.