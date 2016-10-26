6 futbolcu yok
Bordo-mavili takım dün sabah yaptığı idmanın ardından Çorum'a hareket etti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyip uğurladı. Kafilede G.Saray maçında sakatlanan Bero ve Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki, Onur ve Durica yer almadı. Yanal, Onur ile Durica'yı dinlendirmek istedi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
6 futbolcu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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