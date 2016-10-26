6 futbolcu yok

Bordo-mavili takım dün sabah yaptığı idmanın ardından Çorum'a hareket etti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyip uğurladı. Kafilede G.Saray maçında sakatlanan Bero ve Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki, Onur ve Durica yer almadı. Yanal, Onur ile Durica'yı dinlendirmek istedi.