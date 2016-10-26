''2010-11 havası var''
Başkan Usta: Şu anda Trabzonspor, tarihinin en karakterli oyuncularının olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. 2010-11’de de aynen böyleydi.
Başkan Muharrem Usta, takımın iyi yolda olduğunu söyledi. Göreve geldikleri andan itibaren birçok olumsuzluk yaşayan ancak kulübü yeniden ayağa kaldırmak için kararlı bir şekilde yoluna devam eden Usta, "Trabzonspor'un geleceğini parlak görüyorum. Karamsarlığım yok. Sadece bunun bir süreç olduğunu biliyorum. Yani bugün Galatasaray galibiyeti sonrası her şey süt liman. İki gün önce de başka bir hava vardı. Bunlar normal. Ama ne bugünkü süt liman ortam beni pozitif etkiliyor, ne de dünkü kötü hava kötü etkiliyordu" diye konuştu.
NE ÖYLEYİM NE BÖYLE
Usta, bir başkan ve yönetimi için iyi günde havaya girmek, kötü günde karaları bağlamak gibi bir durumun olamayacağını belirtirken, "Benim böyle bir yapım yok. Hayat tecrübem bana çok şey öğretti. Yani siz olmanız gereken yeri iyi bilirseniz, nereye gittiğinizi iyi bilirseniz bunlardan etkilenmezsiniz. Ama tabii ki olan biteni analiz edeceksiniz. Fakat işin kritik noktası da şudur; önce elinizdeki malzemeden en iyi yemeği yapmayı bileceksiniz. Bir aşçının çok güzel yemek pişirmesi de zamanla olur. Elindeki malzemeden iyi bir yemek ortaya çıkarmak istiyorsanız bu zaman meselesi, biz de şu an o süreci yaşıyoruz" dedi.
82 PUAN TOPLAMIŞTI
Usta, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Biz müthiş futbolcu yerine karakterli oyuncunun peşindeyiz. Şu anda Trabzonspor tarihinin en karakterli oyuncularının olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. Onur ile konuştuğumda 'Başkanım 2010-11'de böyle karakterli topluluk ile hava yakaladık' dedi. Yani 2010-11'den sonra ilk defa bu sene böyle bir toplulukla iç içeyiz. Ama 2010- 11 için 2008'den beri gelen bir takımın üstünü konuşuyoruz. Yani önünde en az 3 yıl var. Trabzonspor yeniden böyle bir düzeneğe geldi." Usta'nın bahsettiği 2010-11 sezonunda Trabzonspor 82 puan toplamıştı. Ardından da 3 Temmuz şike süreci başlamıştı.
NE ÖYLEYİM NE BÖYLE
Usta, bir başkan ve yönetimi için iyi günde havaya girmek, kötü günde karaları bağlamak gibi bir durumun olamayacağını belirtirken, "Benim böyle bir yapım yok. Hayat tecrübem bana çok şey öğretti. Yani siz olmanız gereken yeri iyi bilirseniz, nereye gittiğinizi iyi bilirseniz bunlardan etkilenmezsiniz. Ama tabii ki olan biteni analiz edeceksiniz. Fakat işin kritik noktası da şudur; önce elinizdeki malzemeden en iyi yemeği yapmayı bileceksiniz. Bir aşçının çok güzel yemek pişirmesi de zamanla olur. Elindeki malzemeden iyi bir yemek ortaya çıkarmak istiyorsanız bu zaman meselesi, biz de şu an o süreci yaşıyoruz" dedi.
82 PUAN TOPLAMIŞTI
Usta, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Biz müthiş futbolcu yerine karakterli oyuncunun peşindeyiz. Şu anda Trabzonspor tarihinin en karakterli oyuncularının olduğu dönemlerden birisini yaşıyor. Onur ile konuştuğumda 'Başkanım 2010-11'de böyle karakterli topluluk ile hava yakaladık' dedi. Yani 2010-11'den sonra ilk defa bu sene böyle bir toplulukla iç içeyiz. Ama 2010- 11 için 2008'den beri gelen bir takımın üstünü konuşuyoruz. Yani önünde en az 3 yıl var. Trabzonspor yeniden böyle bir düzeneğe geldi." Usta'nın bahsettiği 2010-11 sezonunda Trabzonspor 82 puan toplamıştı. Ardından da 3 Temmuz şike süreci başlamıştı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
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