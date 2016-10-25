 Yeniden yapılanma kolay bir iş değil – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Yeniden yapılanma kolay bir iş değil

    Yeniden yapılanma kolay bir iş değil
    Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Galatasaray karşısında herkesin ihtiyacı olan bir galibiyet aldıklarını belirterek, önümüzdeki sezonların kadrosunu kurmak için çok ciddi yıpranma sürecinden geçtiklerini söyledi. Aydın, "Yeniden yapılanma kolay iş değil. Çok emek veriyoruz ve sonuçlar gelmeyince gerginlik oluyor. G.Saray'ı yenerek çok önemli 3 puan aldık" diye konuştu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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