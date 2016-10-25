Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest
Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor'la oynayacağı maçın tribün gelirlerinin tamamını ev sahibi takıma bırakacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında yarın deplasmanda 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim, maç öncesi ev sahibi takıma jest yapacak. Bordo mavili yönetim kurulu tarafından alınan karara göre Çorum'da oynanacak olan karşılaşmanın tribün gelirlerinin tamamı ev sahibi takıma bırakılacak.
Bu konuda bir açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Çorum Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk defa mücadele edecek. Tribün gelirlerinin bize düşen kısmını onlara bırakıp destek olmak istedik" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur müsabakalarında tribün gelirlerinin yüzde 60'ı kazanan, yüzde 40'ı ise kaybeden takıma veriliyor.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 18:30
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mehmet camirtasi aziz yildirim cok gec kaldi bu karari ali koc yillar önce almasi lazimdi aziz yildirim zirvede burakmis olsaydi sayginligini yitirmezdi kimse aziz yildirimi istemiyor feneri bitirdi galatasaray tarihinde en cok aziz yildirim döneminde sampiyon olmus burak artik ali koc gibi sadettin saran gibi gencler artik baskan olsun
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