 Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’dan Çorum Belediyespor’a jest

    Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest

    Kulübü, Ziraat Kupası’nda Çorum Belediyespor'la oynayacağı maçın tribün gelirlerinin tamamını ev sahibi takıma bırakacak.

    Ziraat Kupası 3'üncü tur maçında yarın deplasmanda 3'üncü 'inci Grup ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan 'da yönetim, maç öncesi ev sahibi takıma jest yapacak. Bordo mavili yönetim kurulu tarafından alınan karara göre Çorum'da oynanacak olan karşılaşmanın tribün gelirlerinin tamamı ev sahibi takıma bırakılacak.

    Bu konuda bir açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Çorum Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk defa mücadele edecek. Tribün gelirlerinin bize düşen kısmını onlara bırakıp destek olmak istedik" dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda tur müsabakalarında tribün gelirlerinin yüzde 60'ı kazanan, yüzde 40'ı ise kaybeden takıma veriliyor.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.