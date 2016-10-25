Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında yarın deplasmanda 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da yönetim, maç öncesi ev sahibi takıma jest yapacak. Bordo mavili yönetim kurulu tarafından alınan karara göre Çorum'da oynanacak olan karşılaşmanın tribün gelirlerinin tamamı ev sahibi takıma bırakılacak.



Bu konuda bir açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, "Çorum Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk defa mücadele edecek. Tribün gelirlerinin bize düşen kısmını onlara bırakıp destek olmak istedik" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda tur müsabakalarında tribün gelirlerinin yüzde 60'ı kazanan, yüzde 40'ı ise kaybeden takıma veriliyor.