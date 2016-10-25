Trabzonspor, Çorum'a ulaştı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, Çorum'a ulaştı.
Kara yoluyla Çorum'a gelen Trabzonspor kafilesini, konaklayacağı otelin önünde Çorum Belediyespor Kulübü yöneticileri ile bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.
Kafilede, Galatasaray maçında sakatlanan Matus Bero ve Fabian Andres Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki Yavru, Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica yer almadı.
?Teknik direktör Yanal'ın ligin ilk 8 haftasında doksanar dakika forma giyen Onur ve Durica'yı dinlendirmek amacıyla kadroya almadığı öğrenildi.
Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül ile teknik direktör Serdar Bozkurt ve bazı yöneticiler, otelin lobisinde Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile sohbet edip, leblebi ikram etti.
Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda yarın saat 14.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:18
- Trabzonspor’dan Çorum Belediyespor’a jest
Toplam 1
Yorum
TsKlüp güzel bir teşvikmiş..
- Yeniden yapılanma kolay bir iş değil
Toplam 8
Yorum
sedat samet aybaba'nın ismi geçiyor sayın nevzat bey acaba bu damı yeni yapılanmanın bir planımı?
- Brezilyalı efsane hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA 1977-82 NY COSMOS'DA PELE, VE YASIN'LE BERABER OYNAMISTI TOPRAGI BOL OLSUN, SUPER BIR OYUNCUYDU
Trabzonspor, Çorum'a ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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