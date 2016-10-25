Trabzonspor, Çorum'a gitti
Trabzonspor kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Çorum Belediyespor ile yapacağı maç için Çorum'a gitti.
Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve bordo-mavili futbolculara başarılar dileyip uğurladı.
Kafilede, Galatasaray maçında sakatlanan Matus Bero ve Fabian Andres Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki Yavru, Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica yer almadı.
Teknik direktör Yanal'ın ligin ilk 8 haftasında doksanar dakika forma giyen Onur ve Durica'yı dinlendirmek amacıyla kadroya almadığı öğrenildi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:04
- Riva ve Florya baharı
Toplam 5
Yorum
UA Saçmalamayin KALBIMIZI SÖKÜYORLAR resmen.
- Trabzonspor, Çorum'a gitti
Toplam 2
Yorum
10_UR Çorum alır yorumuna karşılık yazacağım şeyler var da; çorumlu kardeşlerimiz üzerine alınır diye yazmayacağım. Herkese selam olsun
- Çorum yolcusu
Toplam 1
Yorum
Sukru sen Ben bu kadrodan cok umitliyim sabirla bekleyeceyim tum tarafdarinda bu takimin ve bi yonetimin arkasinda olmasini isderim sukru sen mosmova
Trabzonspor, Çorum'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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