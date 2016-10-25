Trabzonspor, Çorum'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra kara yoluyla Çorum'a hareket etti.

Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hareket öncesi teknik heyet ve bordo-mavili futbolculara başarılar dileyip uğurladı.

Kafilede, Galatasaray maçında sakatlanan Matus Bero ve Fabian Andres Castillo'nun yanı sıra Abdülkadir Ömür, Zeki Yavru, Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica yer almadı.

Teknik direktör Yanal'ın ligin ilk 8 haftasında doksanar dakika forma giyen Onur ve Durica'yı dinlendirmek amacıyla kadroya almadığı öğrenildi.