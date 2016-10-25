Sonuna kadar Yanal
“Her zaman Ersun hocanın yanında ve destekçisiyiz. Ersun hoca ile birlikte Trabzonspor’un geleceğini inşa edip güzel günleri yakalamak istiyoruz. Maçları kaybetmemiz de bu fikrimizi asla değiştirmez”
O DEVİR BİZİMLE BİRLİKTE KAPANDI
Başkan Usta, kendilerinden önce birçok teknik adam değişikliğinin yaşandığını ve sonucun değişmediğini de dile getirerek, "İstikrarsızlıklar sonrasında yaşanan teknik adam değişikliklerinin Trabzonspor'a bir katkı sağlamadığı ortada. O devir bizimle birlikte kapandı. Çünkü bu tuzağa Trabzonspor'u bir daha düşüremeyiz. Her zaman Ersun hocanın yanında ve destekçisiyiz. Ersun hoca ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini inşa edip güzel günleri yakalamak istiyoruz. Böyle derbi galibiyetleri işlerin hızlanması adına önemli" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:56
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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