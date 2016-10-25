Sonuna kadar Yanal

“Her zaman Ersun hocanın yanında ve destekçisiyiz. Ersun hoca ile birlikte Trabzonspor’un geleceğini inşa edip güzel günleri yakalamak istiyoruz. Maçları kaybetmemiz de bu fikrimizi asla değiştirmez”

Trabzonspor yönetimi, Galatasaray derbisi öncesinde eleştirilere maruz kalan teknik direktör Ersun Yanal'a sahip çıkarak, kendisine olan güvenini vurgulamıştı. Galatasaray galibiyetinin ardından da Ersun Yanal ile bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta, kendisine olan güvenini yeniden vurguladı ve devre arasında da takımın güçlendirileceğinin sözünü verdi. Başkan Usta, Yanal'ı hiçbir dönem tartışmadıklarını belirterek, "Biz hocamızı göreve getirirken çok önemli bir projeyi kendisiyle hayata geçireceğimize inandık. Galatasaray'a ve ardından başka takımlara da kaybetseydik Ersun hoca ile yolumuza yine devam edecektik. Bu tablo lig sonunda olsak bile öyle olacaktı. O nedenle bizim böyle bir gündem maddemizin olmayacağını herkes bilsin. Biz projeyi ortaya koyduk ve gerçekleşmesi için adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.



O DEVİR BİZİMLE BİRLİKTE KAPANDI

Başkan Usta, kendilerinden önce birçok teknik adam değişikliğinin yaşandığını ve sonucun değişmediğini de dile getirerek, "İstikrarsızlıklar sonrasında yaşanan teknik adam değişikliklerinin Trabzonspor'a bir katkı sağlamadığı ortada. O devir bizimle birlikte kapandı. Çünkü bu tuzağa Trabzonspor'u bir daha düşüremeyiz. Her zaman Ersun hocanın yanında ve destekçisiyiz. Ersun hoca ile birlikte Trabzonspor'un geleceğini inşa edip güzel günleri yakalamak istiyoruz. Böyle derbi galibiyetleri işlerin hızlanması adına önemli" diye konuştu.





Yunus Emre SEL