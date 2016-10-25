Savunma bakanı Durica

Trabzonspor’un 34 yaşındaki stoperine takımda ‘Savunma bakanı’ lakabı takıldı. Bunun anlamını öğrenen Durica, arkadaşlarına tek tek teşekkür ederken, Onur onun için “Fantastik bir oyuncu” dedi.

Bordo-mavililerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Slovak stoper Jan Durica, performansıyla kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Galatasaray derbisinde yaptığı birbirinden kritik müdahalelerle dikkat çeken Durica'ya takım arkadaşları 'Savunma bakanı' lakabını taktı. İlk dönemlerde buna anlam veremeyen tecrübeli oyuncu daha sonra tercümandan, 'Savunma bakanı' lakabının anlamını öğrenince tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Bordo-mavili takımın kaptanı Onur, Durica için, 'Fantastik bir oyuncu' yorumunda bulunurken, savunmada birlikte oynadığı Uğur Demirok ise tecrübeli oyuncu için, "Tam bir lider ve karakteri ile örnek bir oyuncu" yorumu yaptı.



DURİCA NE YAPTI?

Şut: 5

İsabetli Pas: 270

Pas Başarı: % 74

İkili Müc.Top Kaçma: 19

İkili Müc.Top Kaybetme: 5

Süre: 720 Dk.