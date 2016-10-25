 Raul Meireles ile ilgilenmiyoruz – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Raul Meireles ile ilgilenmiyoruz

    Raul Meireles ile ilgilenmiyoruz
    F.Bahçe ile sezon başında yollarını ayıran Raul Meireles'i Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal'ın istediği dün internet sitelerinde iddia edilmişti. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, konu ile ilgili "Bahsi geçen oyuncuyla ilgili Ersun Yanal'ın herhangi bir talebi olmadığı gibi buna bağlı hiçbir girişimimiz de yok. Bu tip haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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