Nuri için 800 bin euro

Galatasaray galibiyetiyle silkelenen Trabzonspor'da yönetim bir yandan transfer görüşmelerine kilitlenmiş durumda... Ersun Yanal'ın iki kez bizzat görüşerek Trabzon'a davet ettiği Nuri Şahin'den ikinci seferinde olumlu cevap gelmişti. Ama Dortmund, 28 yaşındaki orta saha için 5 milyon euro isteyince ipler kopmuştu. Ancak, Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ile menajerler aracılığıyla bir görüşme daha yapıldı ve 800 bin euro önerildi. Dortmund rakamı çok az bulsa da 18 kişilik kadroya dahi giremeyen Nuri için sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği aktarıldı.