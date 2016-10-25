İlk sezonundaki gibi

Teknik direktör Ersun Yanal, bordomavili takımın başına ilk kez geldiği 2007-08'de de bu sezonki 8 haftalık tabloyu yaşamıştı. 2007-08'in 10. haftasında işbaşı yapan Yanal, çıktığı ilk 8 lig maçında 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. 2008-2009 sezonunda yeni bir kadro kuran ve yoluna tecrübeli hoca ile devam eden Karadeniz ekibi, zirve yarışı içinde yer almıştı. Ligin 29. haftasında 3-0'lık Sivasspor mağlubiyeti, şampiyonluk beklentisi nedeniyle tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasına neden olmuştu.