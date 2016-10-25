İki maçta rakiplere geçit vermediler

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada kalesinde 10 gol gören Trabzonspor, son iki maçında kalesini gole kapattı. Zeki, Uğur, Durica ve Mustafa Akbaş'tan oluşan savunma hattı, Akhisar ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamladı. Kaleci Onur da son iki haftada rakiplerine geçit vermedi. Onur ve Durica, ligde oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika forma giydiler.