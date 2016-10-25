Hocamız öğretmişti

Fırtına'nın orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, kamuoyundaki algının aksine Galatasaray karşısına galibiyet için çıktıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Hocamız, idmanlarda nasıl oynamamız gerektiğini anlattı. Sahada bunu zaman zaman başardık. Sonuçta istediğimizi aldık. Bu bir kırılma anı oldu. Hem 3 puan hem de öz güven kazandık. Bundan sonra her maça daha rahat çıkacağız" diye konuştu.