Gol yiyince yeniliyor

Bu sezon ligde 8 maçın 4'ünü gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, kalesinde gol gördüğü 4 maçı ise kaybetti. İlk 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor; Kasımpaşa, Atiker Konya, Akhisar ve Galatasaray maçlarında kalesinde gol görmedi. Ligin ilk 6 haftasında 10 gol yiyen bordo mavililer, 4-0 kaybettiği Kardemir Karabükspor maçının ardından kalesini gole kapattı.