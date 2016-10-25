 Gol yiyince yeniliyor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Gol yiyince yeniliyor

    Gol yiyince yeniliyor
    Bu sezon ligde 8 maçın 4'ünü gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, kalesinde gol gördüğü 4 maçı ise kaybetti. İlk 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor; Kasımpaşa, Atiker Konya, Akhisar ve Galatasaray maçlarında kalesinde gol görmedi. Ligin ilk 6 haftasında 10 gol yiyen bordo mavililer, 4-0 kaybettiği Kardemir Karabükspor maçının ardından kalesini gole kapattı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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