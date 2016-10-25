Galibiyet Trabzon’a yaradı
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketleri de Galatasaray kadar olmasa da haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Beşiktaş Futbol AŞ yüzde 0.68, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 4.26 değer kazandı. Galatasaray'ı yenen Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 3.03 yükseliş kaydetti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 22:21
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