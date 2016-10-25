 Galibiyet Trabzon’a yaradı – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Galibiyet Trabzon’a yaradı

    Galibiyet Trabzon’a yaradı
    Borsa İstanbul'da işlem gören diğer şirketleri de Galatasaray kadar olmasa da haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Beşiktaş Futbol AŞ yüzde 0.68, Fenerbahçe Futbol yüzde 4.26 değer kazandı. 'ı yenen Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 3.03 yükseliş kaydetti.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:21
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