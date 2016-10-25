Forvetlerde siftahı o yaptı

Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra yıllık alacağı ücrette indirime giderek takımda kalan Dame N'Doye, bordo-mavililerde ligde bu sezon forvet oyuncuları arasında gol kaydeden tek isim oldu. Süper Lig'de bu sezon 3 maçta 138 dakika sahada kalan N'Doye 1 gol attı, 7 maçta 482 dakika forma giyen Suk ve 5 maçta 352 dakika görev alan Muhammet Demir ise ligde golle buluşamadı. Genç golcü Ramil Sheidaev ise ilk 8 haftada forma şansı bile bulamadı.