 Forvetlerde siftahı o yaptı – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Forvetlerde siftahı o yaptı

    Forvetlerde siftahı o yaptı
    Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra yıllık alacağı ücrette indirime giderek takımda kalan Dame N'Doye, bordo-mavililerde ligde bu sezon forvet oyuncuları arasında gol kaydeden tek isim oldu. Süper Lig'de bu sezon 3 maçta 138 dakika sahada kalan N'Doye 1 gol attı, 7 maçta 482 dakika forma giyen Suk ve 5 maçta 352 dakika görev alan Muhammet Demir ise ligde golle buluşamadı. Genç golcü Ramil Sheidaev ise ilk 8 haftada forma şansı bile bulamadı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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